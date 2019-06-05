بعملية نوعية.. الحشد الشعبي يحبط مخططا كبيرا لـ

2019/06/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مديرية الحركات في المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، الأربعاء، عن احباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف مدينة تكريت في ايام عيد الفطر المبارك بعملية نوعية، فيما أكد تطهير قاعدة سبايكر ومطار الصينية والمناطق المجاورة لها.وقال الربيعي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "وفق معلومات استخبارية وبتوجيه من نائب رئيس هيئة ...

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