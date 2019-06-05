2019/06/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخبارات الحشد تقترب من معرفة سر الفتيل الذي اشعل النيران بحقول الحنطة

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