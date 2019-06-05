2019/06/05 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عزا النائب السابق مشعان الجبوري، إبعاد قائد عمليات نينوى السابق اللواء الركن نجم عبد الله ابجوري عن منصبه لعدة أسباب.وقال الجبوري في منشور على صفحته في الفيسبوك “عدم التمديد لقائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري واحالته على التقاعد يفهمه أهل المحافظة انه لرفضه تواجد مجموعات مسلحة منفلتة بالموصل خصوصا انه اكثر قائد عسكري قدم شهداء من اسرته في مواجهة قوى الارهاب فيما يتم التمديد لضباط المكاتب والدمج”.وكانت الحكومة الاتحادية اصدرت الاسبوع الماضي قرارا بتعيين اللواء نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى فيما يقضي القرار ايضا بنقل اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى الى وزارة الداخلية للعمل بالامرة.وتظاهر المئات في مدينة الموصل اليوم الأربعاء احتجاجا على نقل اللواء الجبوري والمطالبة بابقائه في منصبه.وقال مصدر امني في محافظة نينوى، ان “اكثر من الف شخص من اهالي محافظة نينوى ومن قبائل مختلفة تظاهروا مساء اليوم في ساحة الاحتفالات شرقي الموصل للمطالبة ببقاء الجبوري في منصبه”.وأوضح المصدر بان المحتجين “حملوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بالغاء أمر نقل الجبوري الذي يحظى بشعبية واسعة في المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكشف سبب إبعاد قائد عمليات نينوى من منصبه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكشف سبب إبعاد قائد عمليات نينوى من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).