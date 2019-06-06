الحشد الشعبي يعثر على الفتيل الذي احرق محاصيل الحنطة

2019/06/06 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء 53 في الحشد يعلن الشعبي، اليوم الأربعاء، عن العثور على احد اسباب الحرائق المفتعلة في حقول الحنطة التابعة لقضاء سنجار.وبحسب اللواء فقد استعمل الجناة عدسة مكبرة لامة تم تركيبها على عمود حديد مدبب وغرسها وسط الحقل لتقوم بتجميع اشعة الشمس وتسليطها على السيقان الجافة وسرعان ما تبدأ بالاحترام.

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