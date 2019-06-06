نائب: عبد المهدي سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة حتى بدون إتفاق

2019/06/06 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد النائب عن تحالف البناء حسين سعيد عرب، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ابلغ تحالفه خلال اللقاء الذي عقده مؤخراً بأنه ماضٍ سيقدم اسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة خلال الفترة ما بعد عطلة عيد الفطر، وبكل الأحوال سواء حصل توافق على أسماء المرشحين المقدمة من الكتل أو بدونه.وقال عرب في تصريح صحفي، إن عبدالمهدي وعد بأنه في حال عدم تقديم الكتل السياسية لأسماء مرشحيها لتلك الوزارات فانه سيكون مخير في تقديم هذه الأسماء حسب الشخصية التي يراها مناسبة لشغل تلك الوزارة من غيرها وفقاً لقناعته الشخصية، مؤكداً انه سيقدمها حتى وان لم يحصل توافق بشأنها.

هذا وأكد القيادي في تحالف الإصلاح النائب احمد المساري في وقت سابق، عدم وجود أي اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير الوزارات الأربعة المتبقية في حكومة عبدالمهدي في الجلسات التي يمكن أن يتم عقدها بعد عطلة العيد، فيما يرى مراقبون أن التناقض لازال يسود تصريحات نواب وقيادات الكتل السياسية فمنهم من بين ان جلسات البرلمان بعد العيد ستشهد عرض أسماء المرشحين لما تبقى من كابينة عبدالمهدي فيما يستبعد الآخر عرضها للتصويت وسط توقعات ببقائها شاغرة طيلة فترة ولاية الحكومة الحالية.يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال في مؤتمره الصحفي الأسيوعي الأحد الماضي ان “ماتبقى من الوزارات امر يجب ان يحسم، ونأمل من الكتل السياسية ان تحسم هذا الموضوع وبسرعة وان لم تحسم فسيكون هناك موقف لحل هذه القضية”.

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