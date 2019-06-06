وزير ما بعد 2003 يخاطب عبد المهدي ويصف مكتبه باللاموقر

2019/06/06 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سامي المظفر وزير التعليم العالي في حكومة اياد علاوي حكومة عبد المهدي باللاموقرة وقال في رسالة على الفيسبوك السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم.تحية واحتراما “هدية ثمينة من مكتب رئيس الوزراء” لم تلتزم حكومتكم الكريمة بالعقد الذي وقعته واياي لايجار الدارالتي كنت اسكنها في منطقة الجادرية وبمبلغ ثلاث ملايين دينارشهريا ، بل زادته...

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