ما العمل لو سقط هاتفك في الماء؟

2019/06/06 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون الهواتف الذكية من الفئة العليا مقاومة للماء، لكن معظم الهواتف الأخرى ليست كذلك، لهذا عندما يسقط هاتف لا يتمتع بتلك الميزة المهمة في

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