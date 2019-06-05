ظريف: الموساد الإسرائيلي اختلق معلومات استخباراتية تربط طهران بهجمات الفجيرة

2019/06/06 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت طهران نفيها الضلوع بهجوم السفن التجارية قبالة سواحل الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة.

حيث أتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه بتويتر الموساد الإسرائيلي باختلاق معلومات استخباراتية تربط طهران بالهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة، محذرا من الحوادث والأخبار الكاذبة والتي ممكن أن تؤدي الى مشاكل اكبر في حال تصديقها.

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