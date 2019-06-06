2019/06/06 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما حدث على "الحدود" العراقية السورية .. الدفاع المدني يصدر توضيحا بشأن "الحرائق") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما حدث على "الحدود" العراقية السورية .. الدفاع المدني يصدر توضيحا بشأن "الحرائق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).