تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 139 من الغارمات والغارمين

2019/06/06 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستمراراً للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( سجون بلا غارمين أو غارمات ) وتنفيذاً لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن ( الغارمين والغارمات ) المودعين بالسجون .فقد أسفرت الجهود عن الإفراج عن عدد (139) من نزلاء السجون ( 126 رجال ، 13 نساء ) بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وعلى جانب آخر وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، فقد تم الإفراج بالعفو عن عدد (1595) نزيل ، وكذا الإفراج تحت شرط عن عدد (268) نزيل ..



ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات عدد (2002) نزيل ونزيلة ..



وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك .يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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