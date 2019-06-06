English | كوردى

مديرية الدفاع المدني تعلن عن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية في العراق


مديرية الدفاع المدني تعلن عن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية في العراق
2019/06/06 | 00:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت المساحات المنقذة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الدفاع المدني تعلن عن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الدفاع المدني تعلن عن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا