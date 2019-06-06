2019/06/06 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة المحلل السياسي منهل المرشدي في نشرة الاخبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: X-bZNz74JpM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة المحلل السياسي منهل المرشدي في نشرة الاخبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استضافة المحلل السياسي منهل المرشدي في نشرة الاخبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).