2019/06/06 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X-bZNz74JpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة المحلل السياسي منهل المرشدي في نشرة الاخبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استضافة المحلل السياسي منهل المرشدي في نشرة الاخبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).