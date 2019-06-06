«محجوب» يهدي إنجاز بطولة العالم للناشئين بفيجي للرئيس السيسي

2019/06/06 | 00:38

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حقق بطلا مصر لرفع الأثقال احمد عاشور ورانيا عزت إنجاز جديد للرياضة المصرية بالحصول علي المركز الأول في بطولة العالم للناشئين تحت 20سنه بفيجي

حيث توجت رانيا عزت ، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين و فضية في منافسات وزن ٧٦ كجم

وحصدت رانيا فضية الخطف و ذهبية الكلين و ذهبية المجموع ب ٢١٩ كجم.

وتفوقت رانيا على لاعبات تركيا ونيوزلاندا وامريكا

كما توّج البطل أحمد عاشور، لاعب المنتخب الوطني لشباب رفع الأثقال، بـ3 ميداليات ذهبية، خلال مشاركته ببطولة العالم المقامة حاليًا بجزر فيجي، في إطار منافسات وزن 96 كجم.وحصل “عاشور” على الميداليات الثلاث الذهبية في منافسات الخطف والنطر والمجموع.وتضم البعثة اللاعبين: عبدالله جلال، وأحمد عاشور، واللاعبة رانيا عزت، ويرأس البعثة، محسن بحيرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، تحت إشراف رئيس الجهاز الفني للمنتخبات القومية محمد موسي.الجدير بالذكر إلى أن نفس اللاعب أحمد عاشور لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال قد توج من قبل بفضية الخطف فى منافسات وزن 85 كجم ببطولة العالم للشباب التي أقيمت فى أوزبكستان العام الماضي.

من جانبه أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي أن هذا الإنجاز الجديد «لاوناش مصر» نهديه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة والشعب المصري.

وأضاف «محجوب»اننا ننتظر ايضا إنجاز أخر غدا البطل عبد الله جلال في منافسات نفس البطولة

وأوضح محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ،وعضو الاتحاد الدولي للعبة ،ان رغم ظروف السفر الي فيجي قبل البطولة العالميه بأيام قليلة الا ان لاعبينا كانوا علي قدر المسئولية

وبهذه المناسبة السعيدة اتقدم بارق التهاني للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير

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