كل على طريقته.. العالم الاسلامي يحتفل بعيد الفطر

2019/06/06 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحتفل اغلب الدول الاسلامية هذه الأيام بعيد الفطر المبارك.



وحذر خطباء وائمة الصلاة من الفتن في العالم الاسلامي وشددوا على ان الوحدة واجبة

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