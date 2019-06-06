2019/06/06 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده البرتغال للفوز بنتيجة 3-1 على حساب سويسرا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية. ونجح لاعب البيانكونيري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هاتريك" رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا والتأهل لنهائي دوري الامم الاوروبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هاتريك" رونالدو يقود البرتغال لعبور سويسرا والتأهل لنهائي دوري الامم الاوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).