بالصور:مقتل 7 انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة لاستهداف المواطنين بالعيد

2019/06/06 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء ٢٩ وفوج مغاوير الفرقة من إحباط عملية انتحارية كبيرة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء بمناسبة عيد الفطر في ناحية البغدادي بالانباروبحسب بيان امني حصلت وكالة نون الخبرية عليه تم في العملية قتل ٧ إنتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويمتلكون أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة وتشتبك معهم وتقتل آمر المجموعة المدعو (وسام عبد محمد) وتستولي على أسلحة و دراجة نارية وتقبر العملية قبل انطلاقها دون خسائر.

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