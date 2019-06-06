2019/06/06 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي بواكير ظهور الانتلجنسيا العراقية وتحقيب الاجيال الثقافية في القرن العشرينالمقدمة لقد ارتبط مشروع التغريب والتحديث على حد سواء في العراق بظهور فئة الانتلجنسيا في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .وكانت الفئة الاولى من تلك النخبة لها انحدارات واصول دينية تقليدية ، الا ان اطلاعها على روافد العصرنة والثقافة الحديثة الوافدة من اوربا قد ساهمت لاحقا في بلورة المثقف الاصلا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سلمان رشيد محمد الهلالي - بواكير ظهور الانتلجنسيا العراقية وتحقيب الاجيال الثقافية في القرن العشرين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سلمان رشيد محمد الهلالي - بواكير ظهور الانتلجنسيا العراقية وتحقيب الاجيال الثقافية في القرن العشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).