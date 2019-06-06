ملك المغرب يؤدي صلاة العيد في مسجد أهل فاس بالرباط

2019/06/06 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – الزمان احتفل المغاربة اليوم الاربعاء بعيد الفطر السعيد ، وبهده المناسبة أدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل،صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وتقبل الملك محمد السادس التهاني بهذه المناسبة السعيدة.وفي هذا الاطار ولمناسبة حلول عيد […]

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