2019/06/06 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم=(أ ف ب) – لندن -الزمان رفض قادة الحركة الاحتجاجيّة في السودان الأربعاء عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد عمليّات قمع أوقعت 101 قتيل منذ الإثنين بحسب لجنة الأطباء المركزية.وقامت “قوّات الدعم السريع″، وهي مجموعات مسلّحة يَصفها كثيرون بأنّها نسخة معدّلة لميليشيات الجنجويد المتّهمة بارتكاب فظاعات في دارفور، الإثنين بفضّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يرفضون عرض العسكريين والأطباء: المليشيات ارتكبت مجزرة وبريطانيا تسحب بعض موظفيها من السودان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يرفضون عرض العسكريين والأطباء: المليشيات ارتكبت مجزرة وبريطانيا تسحب بعض موظفيها من السودان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).