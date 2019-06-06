بسبب الوهابية تم اقالة وزراء ومسؤلين مسلمين في سيريلانكا،

2019/06/06 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

لايختلف اي منصف ان الارهاب هو اسلامي يتبع للمدرسة الاسلامية الوهابية السنية الحاكمة في دول الخليج، الارهاب الاسلامي هو وهابي يتخذ جرائم القتل والذبح والسبي من خلال عقائد فهمت الآيات القرآنية بطريقة اباحت لهم القتل والذبح لاجل التقريب بدماء الضحايا الابرياء الى الله عز وجل لنيل ثوابه والفوز بالجنة، الوهابية يمثلون جوهر العقيدة الاسلامية للمدرسة الاسلامية السنية والتي يتبعها مليار مسلم سني بالعالم، تفجيرات سريلانكا نفذها وهابيون مسلمون بعضهم اكمل دراساته الاكاديمية في الجامعات البريطانية، الجريمة التي طالت سريلانكا نفذها مسلمون وهابيون، بعد الجريمة احدثت ردات فعل تجاه المسلمين في سريلانكا، البوذيون زادت كراهيتهم لكل من هو مسلم، وهذا الذي حدث كان نتيجة طبيعية بسبب ظلامية القطعان الوهابية وقتلهم للمواطنين في سيريلانكا،

قدّم وزراء ومسؤولون مسلمون في سريلانكا اليوم (الإثنين) استقالاتهم بسبب هجمات كراهية واسعة ضد طائفتهم أعقبت الاعتداءات الانتحارية التي أوقعت 258 قتيلا يوم أحد الفصح في البلد ذي الغالبية البوذية.

وجاءت استقالة تسعة وزراء وحكام ولايات إثر مطالبة راهب بوذي، هو نائب في البرلمان ويدعم الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين المسلمين.

وخرجت تظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف في مدينة كاندي، التي تعد مزاراً بوذياً في وسط سريلانكا، اليوم بعدما طالب الراهب اثورالي راتانا باستقالة حاكمي ولايتين ووزير اتهمهم أنهم على صلة بالمتطرفين المتورطين في الاعتداءات الدامية.



وأغلقت المتاجر والمكاتب في كاندي التي تبعد 115 كلم عن العاصمة كولومبو.

وأورد مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا في بيان أنّ حاكمي الإقليمين الشرقي والغربي وهما مسلمان قدما استقالتيهما، وتم قبولهما.



وخلال ساعات، قدم المسؤولون التسعة المنتمون إلى تيارات وأحزاب مسلمة استقالاتهم قائلين إنهم يتخلون عن مناصبهم لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في اعتداءات الفصح.



وتضم القائمة وزير التجارة رشاد بديع الدين الذي طالب الراهب راتانا باستقالته.

وقال قادة الطائفة المسلمة في سريلانكا التي تشكل نحو 10 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة، إن المسلمين أصبحوا ضحايا للعنف والمضايقات وخطاب الكراهية منذ اعتداءات عيد الفصح التي نُسبت إلى إسلاميين متطرفين.

وأكد وزير الموارد المالية رؤوف حكيم أنّ المسلمين تعاونوا مع أجهزة الأمن لتوقيف المشتبه بهم، لكن الطائفة بكاملها تقع ضحية الإيذاء الجماعي.



وقال بعد وقت قصير من إعلان استقالته: «نريد إنهاء خطاب الكراهية، وإنهاء ثقافة الكراهية والحصانة الممنوحة للمتورطين في الكراهية».



وأوضح أن الوزراء يغادرون مناصبهم أملا في قيام السلطات بالتحقيق في شكل كامل في المزاعم ضد أبناء طائفتهم خلال شهر.



وجزم بأنّهم سيظلون مخلصين لحكومة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.

وبعد إعلان الاستقالات، أنهى الراهب اثورالي راتانا إضرابا عن الطعام سمّاه «الصوم القاتل»، ونُقل في سيارة إسعاف الى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، هذا الراهب قال الحقيقة الارهاب نفذه مسلمون وبات واجبا على المسلمين واعني الوهابية وناشرتهم الدول الخليجية الى تصحيح الفكر الوهابي الظلامي التكفيري والغاء عقائد وفتاوي التكفير النابعة من المدرسة الوهابية الظلامية، العالم الاسلامي السني بات وهابيا بفضل الدعم الخليجي، في اوروبا توجد مئات المساجد والمراكز الثقافية بتمويل من سفارات دول خليجية ناشرة للوهابية، ويوجد مسجد واحد مغربي فقط ينشر الاسلام السني وفق المذهب المالكي، وكان مسجد للقذافي المسجد تابع الى ليبيا ايضا ينشرون المذهب المالكي، اما البقية والتي يصل اعدادها بالمئات فكلها تنشر الوهابية، سبب فوز الاحزاب اليمينية والعنصرية هو اجرام الوهابية بحق الجنس البشري.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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