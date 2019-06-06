2019/06/06 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

طالب محافظ المثنى أحمد منفي ليلة أمس الاربعاء الحكومة الاتحادية بانصاف المحافظة في حصتها الوطنية من الكهرباء وعدم التعامل مع اهلها كمواطنين من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يطالب الحكومة الاتحادية بعدم التعامل مع أهلها كمواطنين من "الدرجة العاشرة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يطالب الحكومة الاتحادية بعدم التعامل مع أهلها كمواطنين من "الدرجة العاشرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).