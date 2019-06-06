الآن.. حرائق محاصيل زراعية في ناحية الشوة جنوب الموصل

2019/06/06 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نشبت قبل قليل حرائق كبيرة التهمت محاصيل زراعية في قرية صفية التابعة لناحية الشوة جنوب الموصل.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني والحشد الشعبي المتواجد

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