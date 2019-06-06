لصحتك.. عادات غذائية خاطئة تجنبها خلال أيام العيد

2019/06/06 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع البعض الكثير من العادات الخاطئة في تناول كميات كبيرة من الطعام والمشروبات والحلويات خلال أيام العيد، بما يعرضهم للإصابة بالتلبك المعوي والعديد من مشكلات المعدة والارتجاع.

ويجب العودة إلى الحياة الروتينية ما قبل فترة الصيام بشكل تدريجي حتى لا يتم الضغط على الجهاز الهضمي والتأثير على كفاءة عمله.

نصائح لتجنب التلبك المعوي في العيد

وينصح خلال أول يومين بتناول وجبتين فقط اعتمادا على الإفطار عند الساعة العاشرة صباحًا وتأخير الوجبة الثانية حتى الساعة الخامسة، ويجب تناول أنواع خفيفة من الطعام مثل الزبادى والبيض المسلوق في الإفطار، والبروتين الحيواني والسلطة والأرز في الغداء.

كما يجب الاهتمام بشرب السوائل بكميات كبيرة، حيث ينصح بتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء، وذلك إلى جانب شرب العصائر الطازجة خارج الوجبات، حيث لا يفضل تناولها اثناء الطعام.

كيف تعود لنظامك الغذائي الروتيني؟

ويجب أيضا عدم الانخراط في تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من الدسم، وينصح بعدم تناول أكثر من قطعتين بحد أقصى في المرة الواحدة وإلا يزيد عدد المرات خلال اليوم على مرتين، مع الفصل بين موعد تناولها وبين الوجبات الأساسية.

ولتجنب الشعور بالامتلاء والانتفاخ، يجب عدم إدخال أي طعام على طعام حتى وإن جاء وقت الوجبة التالية حتى لا يؤدي ذلك لصعوبة الهضم.

ويفضل البعض شرب بعض المشروبات الساخنة على معدة خاوية مثل القهوة والنعناع حيث يؤدي ذلك إلى التسبب في الحموضة.

كما ينصح بعدم تأخير وجبة العشاء إلى ساعات متاخرة من اليوم، حيث يجب تناول آخر وجبة قبل النوم بساعتين، وآخر مشروب قل ساعة من النوم.

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