العراق يدين الحادث الإرهابيِ في مدينة العريش المصرية

2019/06/06 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرِب العراق عن إدانته للحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش

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