هاتريك رونالدو يقود البرتغال الى نهائي كأس الامم الاوروبية

2019/06/06 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، ليقود المنتخب البرتغالي لفوز على ضيفه السويسري 3/ 1

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