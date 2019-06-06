محاولة البعض لاحياء صدام..لماذا؟

2019/06/06 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة ترويج حزب البعث البائد من خلال بيع ساعات يدوية والعاب الاطفال، أو رفع صور صدام في جامعة الانبار، كمحاولة لتمجيد سيرة الدكتاتور العراقي المعدوم،...

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