تسرب لغاز الكلور محطة ضخ المياه في البصرة

2019/06/06 | 01:55

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تسرب غاز كلور من محطة ضخ المياه في البصرة

الخميس

06

حزيران

2019 :

01:22 am

55

مصدر في الدفاع المدني يكشف عن حدوث تسرب لغاز الكلور من

اسطوانة في محطة ضخ ماء محيلة، في منطقة سيحان بقضاء ابو الخصيب ،

مبيناً ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اغلاق الصمام الذي حصل فيه

التسريب لغاز الكلور .

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