داعش الارهابي يبث فيديو عن العيد أبان احتلاله الفلوجه على كوكل الامريكي

2019/06/06 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث داعش الارهابي يوم الاربعاء فيديو عن العيد أبان احتلاله الفلوجه على كوكل الامريكي مدته 13 دقيقة و38 ثانية

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