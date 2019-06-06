علامات استفهام كثيرة تحوم حول عمليات تهريب النفط

2019/06/06 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الشريفي

منذ اكتشاف النفط في بلادنا كانت قضية تهريب النفط ومشتقاته صفة ملازمة له حيث نشطت العصابات الإجرامية في هذا المجال وتهريبه إلى دول

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