العيد والفقير صنوان

2019/06/06 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شاكر الحلفي

سيحتفل العالم العربي والاسلامي يوم الثلاثاء بعيد الفطر المبارك ولسان حال الفقراء من ابناء شعبي يقول ( لماذا عدت ياعيد ؟ )

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