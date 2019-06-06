مخمور: الحرائق تلتهم محاصيل قريتين جديدتين

2019/06/06 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران محاصيل القمح والشعير في قريتين جديدتين بقضاء مخمور، فيما أذاعت المساجد نداءات لأهالي القضاء كي يسرعوا للنجدة.

ووفق المعلومات الواردة فقد اندلعت النيران في حقول القمح والشعير بقريتي بالان وكرةسور قرب مخمور، والتهمت عشرات الدونمات من محاصيل الأهالي.

وأضافت أن أعمدة الدخان غطت أجواء مركز قضاء مخمور لقرب تلك القرى منها.

وأذاعت مساجد القضاء نداءات تحث الأهالي على مساعدة فرق الإطفاء في مكافحة النيران وإخمادها.

وحول أسباب هذه الحرائق، أفادت المصادر أن عدة أشخاص يستقلون دراجات نارية أضرموا النيران في الحقول قبل أن يلوذوا بالفرار.

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