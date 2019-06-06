كيف يجتاز النازحون السوريون وضعهم في تركيا

2019/06/06 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا أفضل بكثير من أوضاع رصفائهم في البلدان العربية، وخاصة لبنان والأردن ومصر، إلا

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