2019/06/06 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التوتر السائد بين واشنطن وطهران، وهو نزاع قد يكون خطيرًا في العراق، تشهد التوترات العرقية بين الأكراد والعرب حالة غليان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أعقاب الحريق المتعمد في كركوك الذي استهدف المزارعين الأكراد، الشقاق بين الأحزاب الكردية مستمر) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أعقاب الحريق المتعمد في كركوك الذي استهدف المزارعين الأكراد، الشقاق بين الأحزاب الكردية مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).