صفقةٌ يمكن لترامب وخامنئي إبرامها

2019/06/06 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما اعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن الولايات المتحدة لن ترضى أبداً بالتنازلات الإيرانية إلى حين خضوع الجمهورية الإسلامية

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