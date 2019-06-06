جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق - 1 على جدار الثورة السورية رقم - 212

2019/06/06 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس ننتقل في هذا القسم من سبرنا المخبوء والممنوع من الكلام في تاريخ العرب والشام -- إلى مملكة عربية أصيلة بناها عرب وسريان دمشق وسورية بين عام 370م -- إلى عام 405 م تقريباً - في المرحلة التي سميت زوراً وبهتاناً جاهلية - لدى الإخباريين العرب - وليس المؤرخين العرب ...بنيت هذه المملكة بقيادة الملكة ( ماوية التنوخية ) ملكة دمشق وزعيمة (السرسين ) كما ورد في المصادر الأجنبية التي أطلقت على سكان بلاد ......

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