بكين تراهن على موسكو في مواجهة الضغوط الأميركية

2019/06/06 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين إلى توطيد علاقاتها مع روسيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين واحتدام الحرب التجارية بين البلدين.

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