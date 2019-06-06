عندما يكون الفن والأدب والثقافة رسالة للسلام

2019/06/06 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.رائد الهاشمي*

الوصول الى تحقيق السلام في العالم هدف سامٍ ونبيل يتبناه جميع الذين نذروا أنفسهم للعمل في هذا المجال، ايماناً منهم بنبل هذا الطريق

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