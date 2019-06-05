2019/06/06 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار المهندس

لكي نخرس الأفواه التي تتهمنا بالشماتة من ايران ، ولكي نكشف لهم نقاء معدننا ومدى انسانيتنا كونهم لا يبصرون ، فاننا ننصح حكومة ايران ونظام الملالي المفعم بالسفاهة ، ان يركنوا ويحكموا منطق العقل قبل كل شيء ، وان يبتعدوا عن اسلوب المهاترات والعنتريات الفارغة ، وان يغادروا منهج المراوغة التي يتقنوها ويتفننون بها ، وبتخذوا منها منهج ثابت يمارسونه في حياتهم اليومية ، وان يزنوا الأمور بميزان الحكمة والعقل والمنطق ، لكي يجنبوا انفسهم والمنطقة الكوارث والمصائب التي يمكن ان تحصل ...

من باب النصيحة ليس الا ، نقدم لهم النصح لاننا لا نضمر للشعب الايراني الشر ، على عكس حكومته والنظام الجاثم على صدره ، التي ظهرت على حقيقتها العدوانية منذ مجيئ أفعى الشر الخميني وبطانته العفنة الى ايران ، ومغادرة الشاه وتسلمهم السلطة ، ليبدؤا بتنفيذ مخططاتهم العدوانية تجاه الأمة العربية بصورة خاصة ، والعالم بشكل عام ، ويكشفوا حقيقة نواياهم القذرة والشريرة ، وليكشروا عن انيابهم ويبدوا بنفث سمومهم في كل اتجاه ، تحت شعار ( تصدير الثورة )...

نقدم لهم النصيحة لأننا لسنا عدوانيين مثلهم ، ولم نحمل في قلوبنا أحقاد التاريخ المجوسي على الأمة العربية كما هم عليه ، ولا نؤمن بمبدء التأمر على الاخرين والسعي لألحاق الضرر بهم كما هم يفعلون ، وليست لدينا اطماع توسعية في بلاد الغير كما لديهم ، لسنا ممن ينتهز الفرصة للاطاحة بالغير وتدمير ماضيه وحاضره ومستقبله كما هم يفعلون ، لأننا مؤمنين حقاً بالله ورسله وكتبه ، نجسد ما انزله الباري علينا فعلاً وليس قولاً كما هم يتصرفون ...

لأجل كل هذا وذاك ومن باب النصيحة ليس الا نقول لهم : كفو عن غيكم ، وكفو شركم عن عباد الله أن كنتم مؤمنين ، وغادروا الأفكار الشيطانية التي تلازمكم وتسيطر على عقولكم المريضة ، واتركوا الروح العدائية المسمومة تجاه الأمة العربية ، وابتعدوا عن الحقد المتوغل في قلوبكم وعقولكم وافكاركم ، واعملوا على خير البشر ورفاه الانسان والانسانية اينما كانت ، ولا تكرسوا مواردكم ووقتكم لخدمة الشيطان ، والقيام بالافعال الشريرة المدمرة ، واعلموا ان جزاء الاحسان هو الاحسان ، وان الله ليس بغافل عن ما تضمرون ...

ان النار التي تعودتم على اشعالها اينما امتدت ايديكم وحيثما طالت ، ستعود عليكم بكل تأكيد لتكتوا بلهيبها ، ولتحرق الأخضر واليابس من حولكم ، وذلك على الله ليس ببعيد ، وان غداً لناظره لقريب ...

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