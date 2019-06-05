2019/06/06 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينيس كوركودينوف: كاتب صحفي وخبير سياسي روسي

بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، ألهم الخطاب المعادي للمسلمين المتطرفين في جميع أنحاء العالم.



نتيجة لذلك ، أصبح الخوف من الإسلام أحد مظاهر الأزمة العالمية.

يتمثل الأثر السلبي الرئيسي الذي نشأ بسبب التعصب الديني تجاه المسلمين في إنشاء شبكة واسعة من المنظمات المناهضة للهجرة والعنصرية في أنحاء كثيرة من العالم.



في الوقت نفسه ، سمحت دعاية إرهاب الإسلام بمساعدة وسائل الإعلام الدولية للمتطرفين بالدعوة بثقة أكبر لاستخدام العنف ضد أعضاء الأمة المسلمة.

تجدر الإشارة إلى أن نمو إرهاب الإسلام يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتأثير المتزايد في عدد من الدول الأوروبية من الجماعات السياسية اليمينية التي تدافع عن "نقاء الأمة والدم" ، وتحول عدوانها بشكل أساسي على المسلمين.

كانت فرنسا أول دولة تحظر الملابس الإسلامية.



في عام 2011 ، تم حظر ارتداء البرقع والنقاب على أراضي الجمهورية الخامسة.



بعد ذلك ، في عام 2016 ، امتد الحظر إلى بوركيني.

في عام 2010 ، فرضت إسبانيا وإيطاليا قيودهما الخاصة على حظر الملابس التقليدية للإسلام.



في الولايات المتحدة منذ عام 2010 ، تم تقديم أكثر من 200 مشروع قانون ضد الشريعة في أكثر من 40 ولاية.



نفذت هذه الحملة على مستوى البلاد ضد الشريعة من قبل جماعات معادية للمسلمين تحاول تجنيد الدعم الشعبي ، ونشرت نظريات المؤامرة حول كيف سيتولى نظام الشريعة قريباً المحاكم الأمريكية.

نظرًا لوجود تدفق للاجئين من الدول الإسلامية في أوروبا ، ضاعف قادتها السياسيون كره الأجانب والعنصرية.



على الرغم من حقيقة أن المجتمع المسلم لا يزال جزءًا صغيرًا من جميع السكان ، إلا أن المخاوف المتعلقة بالهجرة ، إلى جانب المخاوف بشأن التركيبة السكانية القديمة ، تسببت في حالة من الذعر يخشى فيها ملايين الأوروبيين البيض من "استبدالهم" بالمهاجرين.

المسلمون في عدد من الدول الأوروبية يتم تمثيلهم بشكل غير مستحق على أنه تهديد حقيقي ، في إشارة إلى شبح الديانة الغريبة ، والاختلافات العرقية ، وفي بعض الحالات ، تدفق الرعايا المستعمرين السابقين.

التفكير في تهديد السكان البيض يغذي الأفكار لتقييد الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.



كان أحد الوعود الرئيسية لترامب في انتخابات عام 2016 فرض حظر تام على هجرة المسلمين ، وهو وعد تعهد به بتكرار هجمات الإسلاموفوبيا على التجمعات وقال: "أعتقد أن الإسلام يكرهنا".

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج للآراء المعادية للمسلمين قبل فترة طويلة من ترشيحه للانتخابات.



لقد ادعى مرارًا وتكرارًا أن الرئيس باراك أوباما كان مسلماً سراً ونشر أكاذيب حول دعم المسلمين لهجمات 11 سبتمبر.



حتى أنه وجد طرقًا مبتكرة لربط إرهابه الإسلامي بدورات الأخبار المتغيرة: في أوائل عام 2019 ، وخلال جدل مع الكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك ، نشر ترامب تغريدة حول "حصائر الصلاة" الموجودة على طول الحدود الجنوبية ، مما يعني ضمناً أن الأدلة دينية إسلامية يجب أن تكون طقوس دليل على نوع من الغزو.

نتيجة لمذبحة نيوزيلندا ، رأينا ما يمكن أن يحدث إذا تم تحريض مثل هذه الآراء.



الآن حان الوقت للتحقق مما إذا كانت المسؤولية الحقيقية يمكن أن تحتوي على الكراهية.

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