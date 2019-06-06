مقتل 7 انتحاريين بقصف جوي في الانبار

2019/06/06 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الانبار....

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