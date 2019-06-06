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النفط يهبط الى 59 دولاراً


النفط يهبط الى 59 دولاراً
2019/06/06 | 03:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط يهبط الى 59 دولاراً للبرميل

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