آن الاوان لتفعيل العمل بنظام الحراس الليليين

2019/06/06 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد زامل عيسى

لا يمكن تجاهل دور الحراسات الليلية بعد الان في ظل الظروف الحرجة على ان يشمل هذا النظام في حالة تفعيله جميع مناطق

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