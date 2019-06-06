مصرع دواعش غربي العراق

2019/06/06 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية العراقية أسفرت عن مصرع عشرة من عناصر داعش الإرهابي

الأنبار – د ب أ

صرح قائد عسكري عراقي الأربعاء بأن قوات من الجيش العراقي والحشد العشائري بالتعاون مع طيران الجيش العراقي نفذ عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم شمالي ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار في تصريح صحافي: “قوات من الجيش العراقي والحشد العشائري بالتعاون مع طيران الجيش العراقي نفذ عملية أمنية أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش في وادي جعال قرب بحيرة الثرثار شمالي ناحية البغدادي”.

وكان بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة ذكر في وقت سابق الأربعاء أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل عكاس الغازي غربي محافظة الأنبار استهدفت عناصر لداعش، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وحرق ثلاث دراجات نارية وتدمير وكر لهم.

وتخوض القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية لمطاردة فلول داعش في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار بهدف القضاء على هذا التنظيم.

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