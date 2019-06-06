الحسن علاج - شمس الحقيقة

2019/06/06 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج شمس الحقيــــــقة حوار مع ألان باديوأجرى الحوار : بيا دوفينيوترجمة : الحسن علاجمقدما ترجمته الخاصة ل" الجمهورية " 1 ، كان الفيلسوف ألان باديو Alain Badiou) ( يرغب في البرهنة على القوة الحديثة لهذا النص القديم .يضع عمل أفلاطون الأساسي هذا سقراط في مواجهة سوفسطائي ، حول مسألة العدالة ومقدما للفقرة وجهة نظره الخاصة بخصوص المدينة الفاضلة .ففي ترجمة باديو ، تم التشويش على ......

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