أمريكا تستعيد إمرأتين وستة أطفال من عوائل داعش من غربي كوردستان

2019/06/06 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إمرأتين وستة أطفال من عوائل داعش، من الإدارة الذاتية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال كمال عاكف، المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، كمال عاكف، في بيان، إن العملية تمت «بناءً على طلب الحكومة الأمريكية، والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأمريكيين في العودة إلى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه».

وكانت الإمرأتين والأطفال موجودين في أحد مخيمات النازحين بغربي كوردستان.

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