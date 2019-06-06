ظريف: الموساد اختلق معلومات عن هجوم الفجيرة

2019/06/06 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) باختلاق معلومات استخباراتية تربط طهران بالهجمات على ناقلات النفط في المياه

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