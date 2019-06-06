144 الف مهاجر اعتقلوا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في مايو

2019/06/06 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 144 الف مهاجر اعتقلوا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في مايوواشنطن: أعلن حرس الحدود الأميركي امس الأربعاء اعتقال أكثر من 144 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في أيار/مايو، بزيادة 32% عن شهر نيسان/أبريل وسط تقاطر طالبي اللجوء من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.وأوضح مسؤولو "جهاز الجمارك وحماية الحدود" أن معظم المهاجرين عائلات متحدرة من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، وبينهم أكثر من 57 ألف قاصر.وقال قائد الجهاز جون ساندرز "إننا في حالة طوارئ تامة".صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على المكسيك بسبب الهجرة فيما حذر أحد كبار مساعديه من أن الرئيس "جاد للغاية" بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المكسيك.وجاء ذلك رغم جهود الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للمصالحة، إذ أعرب عن اعتقاده أن المسؤولين الأميركيين مستعدّون "للتوصل إلى اتفاقات وتسويات".وكان الرئيس الأميركي أعلن الاسبوع الماضي "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع الآتية من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو" ما لم تتّخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

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