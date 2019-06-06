بالصور..الاستخبارات العسكرية تحبط عملية انتحارية كبيرة لاستهدف المواطنين في عيد الفطر بناحية البغدادي بالانبار.

2019/06/06 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء ٢٩ وفوج مغاوير الفرقة من إحباط عملية انتحارية كبيرة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء بمناسبة عيد الفطر في ناحية البغدادي بالانبار وتقتل ٧ إنتحاريين كانوا يرتدون أحزمة […]

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