المنافذ الحدودية تحيل 5 عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة في مطار بغداد

2019/06/06 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكدت هيأة المنافذ الحدودية، إحالة خمس مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي حيث تم إحالة خمسة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم “اقامة وفيزا المانية مزورة”.جاء ذلك بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزوره .تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى […]

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