عمار الحكيم: هذا موقفنا من الحصار الأميركي على إيران

2019/06/06 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض زعيم تحالف الإصلاح في العراق عمار الحكيم سياسة الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وأكد عدم الحيادية تجاه ذلك،

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